В Минэкономразвития рассказали, что Россия чаще всего импортирует из США

К основным товарам, которые Россия импортирует из США, относятся транспортные средства и оборудование, продукция химической промышленности, а также продовольствие и сельскохозяйственные товары. Об этом рассказали в Минэкономразвития России, передает РИА «Новости».

Во вторник, 19 июня, глава министерства Максим Орешкин объявил, что Россия введет ответные меры на новые пошлины США. Они будут касаться только продукции, которая имеет аналоги на отечественном рынке.

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В ведомстве уточнили, что на статью «машины, оборудование, транспортные средства» приходится 68,9% импорта, продукция химической промышленности и каучук занимают 18,7%.

В то же время продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье составляют 4,8% импорта, металлы и изделия из них занимают порядка 3,8%. На импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий приходится около 0,9%.