В Белоруссии объявили красный уровень погодной опасности из-за снегопадов

На территории Белоруссии объявили красный уровень опасности в ожидании сильных снегопадов. Об этом сообщает Белгидромет.

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях (красный уровень опасности)! Девятого января... ожидаются сложные погодные условия: на большей части территории сильный снег, ночью по юго-востоку очень сильный снег», — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, ночью — местами до 24 метров в секунду. Это касается большинства районов, отметили в пресс-службе организации.

Там также предупредили о грядущем похолодании до -18°C.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на этой неделе москвичей ждет постепенное похолодание. Она уточнила, что после среды температура начнет понижаться. При этом 7 и 8 января ожидается небольшой, местами умеренный снег.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.