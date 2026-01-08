В Швейцарии выступили за признание Трампа персоной нон грата

Глава швейцарской партии «Зеленые» Лиза Маццоне заявила о необходимости признать президента США Дональда Трампа персоной нон грата и отменить его приглашение на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в Давосе в период с 19 по 23 января. Политик высказалась о действиях американского лидера в ходе интервью для газеты 20 Minutes.

Она отметила, что президент США атакой на Венесуэлу и похищением главы республики Николаса Мадуро нарушил «основу международного права». В связи с этим власти Швейцарии должны официально исключить Трампа из списка участников предстоящего ВЭФ, считает Маццоне.

«Неприемлемо, что ему расстилают красный ковер, хотя он ведет себя как пират, крадет нефть другой страны и, главное, нарушает ее территориальную целостность», — сказала глава партии «Зеленые».

По ее словам, Швейцария не может «предоставить трибуну» человеку, цель которого заключается в «разрушении международного права».

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле. В том числе взрывы произошли в столице республики и на военной базе Форт-Тиуна. Позднее Трамп назвал проведенную операцию успешной и заявил, что американские военнослужащие захватили Мадуро и его супругу. Как сообщил хозяин Белого дома, США взяли на себя управление Венесуэлой «до передачи власти».

