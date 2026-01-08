Размер шрифта
В Японии пестрая кошка стала смотрителем вокзала

Kyodo: в Японии кошку Ёнотама назначили новым смотрителем вокзала 
Пеструю кошку по кличке Ёнотама официально назначили новым смотрителем вокзала в городе Кинокава префектуры Вакаяма в Японии. Об этом сообщило японское информационное агентство Kyodo.

На торжественной церемонии на кошку надели медаль с гравировкой титула, а также фуражку. Президент компании Wakayama Electric Railway Co Мицунобу Кодзима выразил надежду, что Ёнотама сыграет значительную роль в период серьезных изменений, которые переживают японские железные дороги.

Ёнотама сменила Нитаму — предыдущего кошачьего начальника вокзала, которой не стало в ноябре прошлого года. Нитаме присвоили звание почетного начальника станции за вклад в популяризацию железнодорожной линии.

Должность смотрителя вокзала носит символический характер. Кошка является талисманом и привлекает туристов. Эта традиция зародилась в 2007 году, когда смотрителем назначили кошку Таму. Отмечается, что подобная инициатива помогла убыточной линии сохранить финансовую устойчивость.

Тамы не стало в 2015 году в возрасте 16 лет. За годы службы она принесла региону около 1,1 млрд иен и получила международную известность.

Ранее у кошек обнаружили неожиданную «визитную карточку».
 
