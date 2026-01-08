В Турции заявили о планах Эрдогана продолжить «телефонную дипломатию» по Украине

РИА: Эрдоган в 2026 году продолжит содействие урегулированию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжить в наступившем году свою «телефонную дипломатию» по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил в интервью РИА Новости турецкий дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, такая дипломатия, проводимая Эрдоганом, неоднократно показывала свою эффективность.

«Господин президент рассчитывает продолжить ее и в контексте урегулирования конфликта на Украине», — сказал источник.

На вопрос, продолжит ли турецкий лидер контакты с западными коллегами в контексте Украины, источник ответил: «безусловно».

До этого агентство Bloomberg писало, что глава Турции заявил о возможности прямого контакта с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, двери страны остаются открытыми для всех. Он подчеркнул, что ясно и неоднократно выражал эту решимость сторонам конфликта.

Ранее в Турции поддержали Трампа в урегулировании конфликта на Украине.