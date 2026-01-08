Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Турции заявили о планах Эрдогана продолжить «телефонную дипломатию» по Украине

РИА: Эрдоган в 2026 году продолжит содействие урегулированию на Украине
Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжить в наступившем году свою «телефонную дипломатию» по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил в интервью РИА Новости турецкий дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, такая дипломатия, проводимая Эрдоганом, неоднократно показывала свою эффективность.

«Господин президент рассчитывает продолжить ее и в контексте урегулирования конфликта на Украине», — сказал источник.

На вопрос, продолжит ли турецкий лидер контакты с западными коллегами в контексте Украины, источник ответил: «безусловно».

До этого агентство Bloomberg писало, что глава Турции заявил о возможности прямого контакта с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, двери страны остаются открытыми для всех. Он подчеркнул, что ясно и неоднократно выражал эту решимость сторонам конфликта.

Ранее в Турции поддержали Трампа в урегулировании конфликта на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578881_rnd_8",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+