В Южной Корее могут распустить военную контрразведку

Власти Южной Кореи планируют распустить Командование военной контрразведки из-за ее участия в событиях военного положения в декабре 2024 года. Об этом рассказал председатель специальной комиссии Хон Хён Ик, передает ТАСС.

«Мы рекомендовали распустить Командование военной контрразведки, передав или полностью отказавшись от его функций, в том числе расследований в сфере безопасности, контрразведки, проверки безопасности», — сказал он.

В июле 2025 года суд в Сеуле выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёль. Решение связано с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. Тогда президент объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Вскоре после этого, в середине декабря 2024 года, депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

Ранее суд в Южной Корее выдал ордер на арест жены экс-президента.