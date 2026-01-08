Размер шрифта
В Краснодарском крае беспилотники ВСУ повредили здания

Украинские дроны повредили три здания в станице Северской в Краснодарском крае
Три здания в станице Северской, расположенной в Краснодарском крае, получили повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Урон получили частный дом, магазин и станция технического обслуживания (СТО). В первом здании оказались выбиты окна, во втором — были повреждены крыша и ограждение, а также разбиты стекла. В СТО дрон повредил крышу и остекление.

«Пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что сейчас на местах находятся сотрудники оперативных и специальных служб.

8 января министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над территорией страны перехватили и уничтожили 66 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего летательных аппаратов — 14 — сбили в Крыму. Над акваторией Азовского моря нейтрализовали 13 целей, над акваторией Черного моря — 12. Еще 11 дронов ликвидировали в Краснодарском крае, шесть — в Ростовской области, пять — в Орловской области, по два — в Волгоградской и Курской областях, один — в Брянской области.

Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотника повредили линию электропередачи.

