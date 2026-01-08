Москвичей предупредили о сильном снегопаде в ближайшие два дня

В Москве менее чем за двое суток может выпасть две трети месячной нормы снега

В столице России менее чем за двое суток может выпасть почти две трети месячной нормы осадков. Об этом говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Согласно прогнозам синоптиков, сильный снегопад ожидается в Москве, начиная с 21:00 8 января и до конца дня 9 января. Он будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 18 м/с. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить более 30 см.

В посте также приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Он предупредил, что из-за непогоды на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица. Городские службы, по его словам, работают в усиленном режиме.

7 января госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки циклона, который принесет в Москву аномальный снегопад. Уточняется, что снимки были сделаны на спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «настоящий снежный армагеддон» 9 января ожидается не только в столичном регионе, но и в целом во всей Центральной России. Он сообщил, что мощнейший балканский циклон надвигается с юго-запада.

Ранее были названы способы защититься от травм во время наледи и снегопадов.