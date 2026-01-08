«Плющенко — мой любимый человек»: Костылева о своем возвращении

Фигуристка Костылева: Плющенко — мой любимый человек и тренер на всю жизнь

Российская фигуристка Елена Костылева в своем Telegram-канале прокомментировала возвращение в академию «Ангелы Плющенко».

«Благодарю Софью Анатольевну Федченко за время, которое она мне посвятила. Я благодарна маме Софьи Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня и ухаживала за мной, когда я жила с ними, но встретив Евгения Викторовича Плющенко на шоу, я поняла, что это мой любимый человек — мой тренер на всю мою жизнь. Мне с ним легко, он научил меня техники прыжков, которую я не хочу переучивать», — написала Костылева.

8 января Елена Костылева вернулась в тренировочную группу Евгения Плющенко, прервав недолгое сотрудничество с тренером Софьей Федченко. Ранее о прекращении совместной работы Плющенко объявил 21 декабря.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

Ранее стало известно, почему Костылева вернулась к Плющенко, прекратив сотрудничество с Федченко.