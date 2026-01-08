Размер шрифта
Простуда российской школьницы оказалась скрытой опухолью мозга

В Нягани простуда школьницы оказалась скрытой опухолью мозга
Telegram-канал «Роман Паськов»

В Нягани простуда у 11-летней девочки оказалась скрытой опухолью головного мозга. Об этом сообщает директор Депздрава Югры Роман Паськов.

Все началось с симптомов обычной простуды — у девочки поднялась температура, а утром она не проснулась. Медики доставили ребенка в больницу, где у нее выявили обширное кровоизлияние в глубинных структурах мозга из-за опухоли, о которой никто не знал.

Для спасения девочки требовалась срочная операция. Нейрохирург провел первый этап, установив дренаж для снижения внутричерепного давления и выиграв время. Затем пациентку доставили из Нягани в окружную больницу Ханты-Мансийска. После уточняющих исследований ребенку провели многочасовую сложнейшую микрохирургическую операцию.

На следующий день девочка пришла в сознание, а через несколько дней уже общалась с врачами. Ее перевели в детское нейрохирургическое отделение для последующего лечения и реабилитации.

Ранее у 32-летней женщины с покалыванием в руке нашли рак мозга.

