В городе Грязи в Рождество похитили Младенца Иисуса

В Липецкой области с территории храма украли фигурку Иисуса из вертепа

В Липецкой области в городе Грязи похитили фигурку Младенца Иисуса из рождественского вертепа. Об этом представители Воздвиженского храма сообщили на странице религиозного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фигурку украли с территории храма прямо в Рождество. В церкви попросили вернуть изображение Христа, отметив, что это можно сделать анонимно.

«Заверните его в полотенчико, сделайте это благоговейно, принесите его в строящийся храм, положите куда-нибудь <...>, и тогда эту рождественскую радость мы не потеряем», — говорит представитель храма.

В начале января в Париже мужчина украл часть меча у памятника Жанне д'Арк — его задержали. Мужчина взобрался на конную статую, отломал клинок меча и покинул с ним место происшествия. После он был задержан полицией за причинение вреда и кражу общественного имущества.

Ранее в парижском Лувре после ограбления повесили решетки на окна.