Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

ДТП парализовало движение в сторону области на ЮВХ в Москве

В Москве на магистрали ЮВХ произошла авария, движение затруднено
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве произошла авария, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На ЮВХ (в районе станции «Печатники» БКЛ) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются».

В Дептрансе уточнили, что по магистрали затруднено движение транспорта в сторону области и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 13:50 мск, длина пробки в районе места аварии превышает 2,3 км. Пользователи сервиса сообщают, что в ДТП попал большегрузный автомобиль, который развернуло поперек дороги. Фура перекрыла два ряда, для проезда доступен только левый ряд.

До этого в Коми автобус с детьми вылетел в лес при ДТП.

Ранее у ВДНХ электробус протаранил трамвай.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578785_rnd_2",
    "video_id": "record::4e776ce1-9ce8-4916-a3a0-f8f169625bf8"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+