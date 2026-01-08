ДТП парализовало движение в сторону области на ЮВХ в Москве

В Москве на магистрали ЮВХ произошла авария, движение затруднено

На Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве произошла авария, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На ЮВХ (в районе станции «Печатники» БКЛ) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются».

В Дептрансе уточнили, что по магистрали затруднено движение транспорта в сторону области и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 13:50 мск, длина пробки в районе места аварии превышает 2,3 км. Пользователи сервиса сообщают, что в ДТП попал большегрузный автомобиль, который развернуло поперек дороги. Фура перекрыла два ряда, для проезда доступен только левый ряд.

