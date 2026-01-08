В Польше сообщили, что Украина перенесет производство дронов в страну

Украина перенесет часть своего производства дронов в Польшу. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Республики Радослав Сикорский, сообщает Telegram-канал Clash Report.

«Мы внесли свой вклад в закупку американского оружия для Украины. Сейчас мы находимся на этапе 48-й поставки военной техники. Украина отвечает взаимностью, перенося часть своего производства дронов и ракет в Польшу», — сказал министр.

В конце декабря 2025 года украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что армии не хватает дронов-перехватчиков, производители не могут покрыть потребности страны.

До этого Вооруженные силы России с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия Украины. Также российские военные ударили по складам с боеприпасами, военным имуществом и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в 140 регионах страны.

Ранее Зеленский рассказал о нехватке ракет для систем ПВО.