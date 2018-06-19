«Ъ»: власти нашли еще один способ повышения пошлин на товары интернет-магазинов

Правительство нашло еще один способ по уменьшению беспошлинного порога для товаров из иностранных интернет-магазинов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«По ней снижение с €1 тыс. до €500 в месяц откладывается на полгода, до 1 января 2019 года. А уже с 1 июля 2019 года порог может составить €100 за посылку при отсутствии месячных ограничений», — сообщает издание.

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По словам источника «Ъ», Минфин и Минкомсвязь уже обсуждают указанный вариант понижения беспошлинного порога.

На данный момент в России пошлинами не облагаются посылки из иностранных интернет-магазинов стоимостью до €1 тыс.

Ранее сообщалось, что ФТС предложила ввести пошлину за любую интернет-покупку за рубежом‍.