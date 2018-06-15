Володин рассказал, когда в Госдуме ожидают внесение проекта о пенсионном возрасте

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что внесение в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста в России ожидается 16 июня, сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что реформа необходима. Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем», — сказал Володин.

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Он отметил, что законопроект о пенсионной реформе будет внесен в субботу, 16 июня, после заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Спикер добавил, что рассмотрение законопроекта со стороны Совета нижней палаты парламента ожидается 18 июня. После него документ направят в региональные законодательные собрания.

Володин подчеркнул, что главной задачей реформы должно стать повышение уровня жизни российских пенсионеров.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о повышении в России пенсионного возраста может быть принят парламентом в сентябре.