ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о повышении прогноза по ценам на нефть в 2018 году, передает РИА «Новости».

По ее словам, прогноз повышен до $67 за баррель с $61.

«Цены на нефть оказались выше ожиданий, и мы несколько повысили оценку на текущий год — с 61 до 67 долларов за баррель в среднем за год», — сказала Набиуллина.

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Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что министерство ожидает среднюю цену на нефть в диапазоне $65-70 за баррель.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что средняя цена нефти в текущем году будет выше $60.