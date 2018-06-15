WSJ: Трамп утвердил пошлины для Китая на сумму $50 млрд
Президент США Дональд Трамп утвердил пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным газеты, решение было принято по итогам заседания с участием советников по нацбезопасности и представителей минфина и минторга.
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Товары из утвержденного списка будут облагаться 25-процентным налогом. Однако на данный момент неизвестно, когда именно пошлины вступят в силу.
Газета подчеркивает, что данное решение идет вразрез с достигнутыми в конце мая договоренностями о прекращении торговой войны между США и Китаем.
Ранее сообщалось, что США намерены ввести пошлины на 900 китайских товаров.