Суд арестовал 13 компаний братьев Магомедовых

Преображенский суд Москвы принял решение арестовать акции 13 компаний, которыми владеет группа «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, арест был наложен на 13 компаний «Суммы».

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«Решение обжаловано», — сказала Солопова.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества, а также в хищениях и растрате бюджета, ущерб составляет 2,5 млрд руб.