В Турции открыли газопровод TANAP

В турецкой провинции Эскишехир состоялась торжественная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), передает РИА «Новости».

В церемонии открытия приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, Украины Петр Порошенко.

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«Сегодня исторический день. Проект TANAP - это результат многостороннего сотрудничества. Особенно радует то, что мы открываем его ранее запланированных сроков. Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу. В июне 2019 году мы планируем осуществить по этому газопроводу первую поставку газа в Грецию. Проект даст работу 10 тысячам человек», — сказал Эрдоган.

Ранее в Баку состоялось официальное открытие «Южного газового коридора», по которому газ из Азербайджана пойдет в Европу.