Трамп: США не позволят другим странам вводить пошлины против своего бизнеса

Американский президент Дональд Трамп написал в своем твиттере, что американская сторона не позволит вводить пошлины в отношении своих фермеров, рабочих и компаний.

«США не позволят другим странам вводить большие пошлины и торговые ограничения в отношении своих фермеров, рабочих и компаний. В то время, как они посылают свою продукцию в нашу страну без уплаты сборов. Мы мирились с торговым унижением многие десятилетия — и это достаточно долго», — написал Трамп.

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Данное заявление Трамп сделал на фоне критики из-за введения ввозных пошлин на сталь и алюминий из ЕС и Канады.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо пригрозил американскому президенту Дональду Трампу жестким ответом, в случае, если американская сторона продолжит вводить заградительные пошлины на сталь и аллюминий.