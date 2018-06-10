Трамп: США не позволят другим странам вводить пошлины против своего бизнеса
Американский президент Дональд Трамп написал в своем твиттере, что американская сторона не позволит вводить пошлины в отношении своих фермеров, рабочих и компаний.
«США не позволят другим странам вводить большие пошлины и торговые ограничения в отношении своих фермеров, рабочих и компаний. В то время, как они посылают свою продукцию в нашу страну без уплаты сборов. Мы мирились с торговым унижением многие десятилетия — и это достаточно долго», — написал Трамп.
Данное заявление Трамп сделал на фоне критики из-за введения ввозных пошлин на сталь и алюминий из ЕС и Канады.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо пригрозил американскому президенту Дональду Трампу жестким ответом, в случае, если американская сторона продолжит вводить заградительные пошлины на сталь и аллюминий.