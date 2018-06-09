Профицит внешней торговли России вырос почти в два раза

Положительное сальдо внешней торговли России в апреле текущего года выросло почти в два раза и составило $15,3 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Объем экспорта в апреле вырос в годовом выражении на 38,9%, до $36,2 млрд.

В свою очередь импорт вырос на 14,6%, до $20,9 млрд.

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Положительное сальдо торгового баланса России в период с января по май текущего года увеличилось на 45% и составило $73,8 млрд.

Ранее в ФТС сообщили, что положительное сальдо торгового баланса России в период с января по апрель текущего года выросло на 37,8% (на $17,9 млрд), до $65,3 млрд.