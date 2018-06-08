Юнкер ответил Трампу на критику ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не считает, что относится к США несправедливо в сфере торговли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается торговли, ситуация и позиции весьма ясные. Президент США (Дональд Трамп) считает, что Европа и другие обращались с США несправедливо. Другие же считают, что это не так, и объяснят с помощью фактов и цифр, почему это неправильное мнение», — сказал Юнкер.

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Трамп раскритиковал членов G7 за торговую политику в отношении США и рассказал, что собирается добиться от них «честной» торговли.

Ранее президент США сообщил, что Канада ввела пошлины в 270% на американские молочные продукты.