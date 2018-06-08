ЦБ рассчитывает на утверждение концепции индивидуального пенсионного капитала

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что ЦБ рассчитывает на то, что новое правительство утвердит концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы уже ИПК обсуждаем около года. Надеюсь, что новое правительство концепцию утвердит, потому что она два раза возвращалась на доработку из правительства, и мы будем двигаться достаточно хорошо по имплементации этой новой схемы», — сказал Швецов.

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Ранее Швецов сообщил, что новая система индивидуального пенсионного капитала предполагает три варианта пенсионных выплат.

По новым правилам будут осуществляться три варианта пенсионных выплат: срочные, бессрочные и гибридные.