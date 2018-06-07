Кабмин Украины нашел исполняющего обязанности министра финансов страны

Правительство Украины назначило первого замглавы минфина Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исполнение обязанностей министра финансов Украины возложено на первого заместителя министра Оксану Маркарову. Соответствующее решение было единогласно принято на внеочередном заседании правительства», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что к исполнению обязанностей министра Маркарова приступит 8 июня.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины отправила в отставку министра финансов страны Александра Данилюка.

Как стало известно, за такое решение проголосовали 254 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.