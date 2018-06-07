Путин назвал повышение дохода пенсионеров одной из главных задач кабмина

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Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» ответил на вопрос об отношении к повышению пенсионного возраста.

«Что касается пенсионного возраста, вы знаете, что я относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что одна из основных задач, которая стоит перед правительством — повышение доходов пенсионеров.

Президент отметил, что стоит и другая задача — снижение количества людей, живущих за чертой бедности. Путин добавил, что нужно дождаться тех мер, которые разработает правительство, после чего будут проходить обсуждения данной проблемы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.