Медведев рассмешил участников заседания правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства напомнил о сроках подачи заявления в ЗАГС для регистрации брака. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что кабмин обсудит законодательство, которое даст возможности для выбора даты и времени регистрации брака в ЗАГСах.

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«Сейчас брак регистрируется — кто забыл из присутствующих — ровно через месяц после подачи заявления либо через полгода, если это делается через портал государственных услуг. Это далеко не всегда удобно для будущих молодоженов», — сказал Медведев.

Уточняется, что напоминание премьера рассмешило участников заседания.

Ранее сообщалось, что Медведев распределил полномочия между вице-премьерами.