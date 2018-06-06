Официальный курс евро вырос на 35 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 35,07 коп., до 72,86 руб., курс доллара увеличился на 2,42 коп., до 62,0064 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 17,11 руб., составив 66,89 руб.

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Цена нефти марки Brent растет на 1%, до $76,1 за баррель.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2321 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,1%, до 1178 пункта.

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