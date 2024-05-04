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Врач рассказала, как получить максимум железа из шашлыка

Диетолог Денисова: железо из шашлыка лучше усвоится, если добавить к нему зелень

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Несочетаемых продуктов не существует, однако некоторые лучше есть вместе. Например, железо из шашлыка (и другого мяса) лучше усвоится в присутствии зелени. Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

Согласно теории раздельного питания Шелтона, для переваривания каждого компонента пищи нужен свой вид желудочно-кишечного сока. По этой причине в каждый прием пищи якобы нужно разделять белки и углеводы, а кислые продукты не употреблять вместе с крахмалом и так далее. Эта теория не подтверждается учеными, рассказала Денисова. На самом деле несочетаемых продуктов нет. Симптомы непереносимости каких-либо комбинаций продуктов чаще всего связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Есть вопрос наших привычек, вкуса, национальных или семейных традиций. В разных кухнях мира сочетаются совершенно разные продукты. Например, если для русского человека рыба и молоко не очень подходят друг к другу, то у скандинавов прекрасно сочетаются. Вспомните их рыбную уху с молоком или сливками. Наша пищеварительная система устроена так, что мы способны переваривать одновременно разные виды пищи», — объяснила врач.

Однако некоторые сочетания продуктов помогают или мешают усваиваться разным минералам и витаминам. Например, железо из мяса лучше всего всасывается в присутствии витамина С из зелени и овощей. Поэтому врач рекомендовала есть шашлык с зеленью.

Напротив, танины из кофе и чая, а также лигнины из злаков (каши) ухудшают всасывание кальция. Однако жестких запретов нет: нужно ориентироваться на свои предпочтения и общее качество рациона. Любая «несочетаемость» не настолько критична, чтобы отказаться от любимых продуктов и блюд, заключила врач.

Ранее ученые выяснили, что отказ от мяса в один из приемов пищи снижает выработку аммиака в кишечнике.

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