Захарова заявила о намерении НАТО воевать с Россией

Учения Североатлантического альянса Steadfast Defender говорят о том, что НАТО готовится к возможному конфликту с РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ на фоне обвинений в адрес Москвы в гибридных атаках на страны-члены НАТО.

«Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к «потенциальному конфликту» с нами», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, об этом открыто говорят высокопоставленные представители и военные НАТО – в том числе глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр и командующий европейским командованием вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Она подчеркнула, что именно НАТО развязала против России гибридную войну во всех сферах, а также на всех географических направлениях.

До этого французский политик Матье Вале сообщал, что отправка Францией своих вооруженных сил на Украину закончится войной между Россией и Францией и НАТО с перспективой начала третьей мировой войны.

Ранее американский генерал признал, что учения НАТО «фактически» направлены против РФ.