Годовая инфляция в России в мае осталась на уровне 2,4%

Годовая инфляция в России в мае текущего года осталась на уровне 2,4%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Инфляция в мае в месячном выражении также осталась на уровне апреля — 0,4%.

Как стало известно, в мае в 23 регионах прирост потребительских цен составил 0,5%. В Новосибирской области — 0,9% и в Чукотском автономном округе — 0,8%.

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В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,4%.

Ранее зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что ЦБ ожидает уровень инфляции в 2018 году около 4%.

Она также подчеркнула, что инфляция на месячной основе ускорилась.