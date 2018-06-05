АТОР ожидает снижения турпотока в Россию во время ЧМ-2018

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Во время проведения ЧМ-2018 турпоток в РФ снизится на 700 тыс. человек, сообщила на пресс-конференции глава АТОР Майя Ломидзе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, частично это будет компенсировано за счет болельщиков и сдвига классического турпотока на август-сентябрь, однако «по итогам 2018 года снижение турпотока в целом, по предварительным оценкам, составит 10-15%».

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Ранее сообщалось, что международное аналитическое рейтинговое агентство Moody`s оценило влияние ЧМ-2018 на российскую экономику.

Уточняется, что организация чемпионата мира по футболу окажет краткосрочное влияние на экономику России.

По данным экспертов, в ходе ЧМ-2018 наибольшую выгоду получат аэропорты, транспортные компании, гостиничный бизнес и продовольственные ритейлеры