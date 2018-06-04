Кудрин: почти в каждом министерстве есть недочеты

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что почти в каждом министерстве есть недочеты в исполнении госпрограмм. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Могу сказать, что почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения — где-то меньше, где-то больше», — сказал Кудрин.

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Он также добавил, что почти все министры получат представления по данным нарушениям.

Кудрин отметил, что по результатам прошлого года десять материалов были уже направлены в прокуратуру.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с новым главой Счетной палаты.