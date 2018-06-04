Счетная палата ожидает рост ВВП России на 1,7%

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ведомство прогнозирует рост ВВП России в текущем году на 1,7%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Из выступления Ксении Валентиновны (зампреда ЦБ Ксении Юдаевой) мы услышали, что все-таки Центральный банк ожидает роста ниже 2%. Я могу сказать, что мы ожидаем, что это будет ближе к нижнему интервалу названному — 1,7%», — сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы.

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Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития ожидает рост ВВП России в текущем году на уровне 1,6-2,1%.

Он также добавил, что средний курс рубля к доллару на 2018 год составит чуть более 60 руб.