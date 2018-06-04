FT: EN+ наняла банк Rothschild для продажи акций Дерипаски

Группа EN+ бизнесмена Олега Дерипаски наняла инвестиционный банк Rothschild для продажи части контрольного пакета акций российского предпринимателя. Об этом пишет The Financial Times.

Минфин США ввел санкции против компаний Дерипаски. Уточняется, что для преодоления ограничений указанные компании «пытаются дистанцироваться от Дерипаски».

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Исходя из плана независимого председателя EN+ Грега Баркера, компания наняла франко-британский инвестиционный банк, чтобы помочь найти инвесторов, которые уменьшат долю Дерипаски с 66% до менее чем 50% акций компании.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США продлило на два месяца крайний срок продажи акций компаний бизнесмена Олега Дерипаски американским инвесторам.