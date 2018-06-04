«Ъ»: авиакомпании резко сократили количество рейсов в Крым

Авиакомпании резко сократили летние планы по рейсам в Крым. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как стало известно, в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест. Прошлым летом на данном направлении выставили 2,7 млн кресел, а в этом году только 2,1 млн.

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Уточняется, что к такой ситуации могли привести открытие Крымского моста, а также резкий рост (в 1,5–2 раза) аэропортовых тарифов в Симферополе.

В аэропорту Симферополя объяснили, что рост тарифов связан с возвратом вложений в новую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что власти Крыма предложили ввести безвизовый режим для приезжающих на лечение в Россию.