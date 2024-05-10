Глава СК поставил на контроль расследование падения автобуса в реку Мойку

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с падением пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК [РФ] ход расследования уголовного дела, возбужденного <...> по факту падения пассажирского автобуса в реку», — говорится в заявлении.

В частности, Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову подготовить и представить доклад о расследовании дела. Кроме того, руководитель городского отделения ведомства обязан доложить об установленных обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Также правоохранительным органам поручено передать уголовное дело в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и дать оценку деятельности компании, которой принадлежал упавший в реку автобус.

Днем 10 мая пассажирский автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и, врезавшись в несколько автомобилей на встречной полосе, протаранил ограждение моста. После этого автобус оказался в воде.

Прибывшие на место спасатели достали из салона пассажиров, но не всех из них удалось спасти. При этом стражи порядка задержали водителя автобуса.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото спасательной операции на месте падения автобуса в реку Мойку.