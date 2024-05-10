Стали известны подробности ДТП с автобусом, который упал в реку в Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами наехал на огромный якорь у Центрального военно-морского музея, после чего упал в реку Мойка. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Сбив якорь, автобус ушел в разворот и выехал на встречку. Там он в лоб протаранил машину, перила моста и нырнул в Мойку», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что на месте аварии разбросаны обломки ограждений. Их уборкой занимаются оперативные службы.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

Ранее депутаты предложили наградить дагестанцев, спасавших пассажиров затонувшего в Мойке автобуса.