Благотворительный ланч с Уорреном Баффетом продан за $3,3 млн

Ежегодный благотворительный аукцион за право пообедать с миллиардером Уорреном Баффетом, который в 17-й раз проводит фонд Glide собрал $3,3 млн, передает Associated press со ссылкой на данные электронного аукциона.

Сообщается, что человек, который приобрел право на ланч с Баффетом предпочел сохранить анонимность. Средства, вырученные на аукционе, планируется направить в фонд Glide, который занимается помощью бездомным в Сан-Франциско.

Стоимость обеда стала третьей по величине за всю историю благотворительных ланчей с международно известным инвестором. Этот лот разыгрывается ежегодно, Баффет проводит встречи в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке. Миллиардер сам назначает условия обеда, однако известно, что в ходе таких встреч разрешается поднимать любые темы, кроме его инвестиционных планов.