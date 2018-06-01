На Украине запретили новую российскую купюру с изображением Крыма

Украинским банкам запретили принимать для зачисления на счета и обмена новую российскую банкноту и монету с изображением Крыма, передает РИА «Новости».

«Украинским банкам запретили принимать для зачисления на счета и обмена еще одну российскую банкноту и монету — 100 и 3 рубля… Полимерную банкноту 100 рублей, выпущенную неделю назад и посвященную Чемпионату мира по футболу FIFA, поскольку на ее оборотной стороне в форме мяча зеленным цветом изображена территория России вместе с оккупированным Крымом. И памятную монету 3 рубля, запущенную в оборот еще 15 марта 2018 года, поскольку она посвящена Свято-Троицкому собору в городе Симферополь — также на территории Крымского полуострова», — говорится в сообщении Нацбанка Украины.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины выпустит серию памятных монет с изображением Крыма.

Тираж составит 45000 штук, ее номинал будет равен пяти гривнам.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.