ВЭБ сообщил о планах сокращения половины своих сотрудников

ВЭБ намерен сократит штат и численность работников на 40-50%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Как стало известно, данное решение было принято по итогам аудита текущего состояния.

«Оптимизация будет довольно масштабной — на уровне 40-50% от нынешней штатной численности. Требования к производительности труда возрастут. С учетом профессионализма работников поставленные перед ВЭБ как опорным институтом развития задачи будут выполнены», — заявили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Внешэкономбанк как институт развития необходимо поддержать и докапитализировать.