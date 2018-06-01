Немецкий суд защитил «Северный поток — 2» от экологов
Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск немецкого Союза защиты природы (NABU) против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT со ссылкой на материалы суда.
«Решением от вчерашнего дня суд отклонил иск NABU, направленный в том числе против решения выдать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в документе.
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В суде также отметили, что надежность поставок энергоносителей в данном случае играют первостепенную роль.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что Украина не должна обвинять ФРГ в поддержке проекта газопровода «Северный поток — 2».