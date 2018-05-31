Орешкин назвал следующую остановку «глобальным кризисом»

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что он не исключает появление нового глобального кризиса. Об этом сообщает RNS.

«Возможно, мы уже сидим в поезде со следующей остановкой на станции «Глобальный кризис». Это грустно», — сказал Орешкин.

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Он также отметил, что в 2017 году мировая экономика выросла на 3,8%.

«Развитые страны достигли пределов посткризисного восстановления, что подпитывает рост процентных ставок, что, в свою очередь, приводит к проблемам для развивающихся стран с большими дефицитами текущего счета», — добавил Орешкин.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.