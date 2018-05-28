Медведев распределил полномочия между вице-премьерами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который закрепляет за десятью его вице-премьерами их обязанности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать финансово-экономическую политику, а также нацпроекты по малому бизнесу, по занятости и по международной кооперации.

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Татьяна Голикова будет курировать сферу образования и науки, санитарно-эпидемиологический надзор, а также надзор в области защиты прав потребителей.

Вице-премьер Максим Акимов будет отвечать в правительстве за выполнение программы «Цифровая экономика».

Алексей Гордеев в качестве вице-премьера будет курировать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, рыболовство и лесное хозяйство.

Вице-премьер Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и развитием российской Арктики.

Юрий Борисов на посту вице-премьера будет курировать вопросы ОПК, Дмитрий Козак — промышленность, техрегулирование, а Ольга Голодец займется вопросами культуры, спорта и туризма.

В свою очередь Виталий Мутко займется строительством и ЖКХ.

Константин Чуйченко будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений и эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пожелал новому кабмину энергии и здоровья.