Медведев распределил полномочия между вице-премьерами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который закрепляет за десятью его вице-премьерами их обязанности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как стало известно, первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать финансово-экономическую политику, а также нацпроекты по малому бизнесу, по занятости и по международной кооперации.
Татьяна Голикова будет курировать сферу образования и науки, санитарно-эпидемиологический надзор, а также надзор в области защиты прав потребителей.
Вице-премьер Максим Акимов будет отвечать в правительстве за выполнение программы «Цифровая экономика».
Алексей Гордеев в качестве вице-премьера будет курировать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, рыболовство и лесное хозяйство.
Вице-премьер Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и развитием российской Арктики.
Юрий Борисов на посту вице-премьера будет курировать вопросы ОПК, Дмитрий Козак — промышленность, техрегулирование, а Ольга Голодец займется вопросами культуры, спорта и туризма.
В свою очередь Виталий Мутко займется строительством и ЖКХ.
Константин Чуйченко будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений и эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пожелал новому кабмину энергии и здоровья.