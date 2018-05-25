Путин назвал Францию давним и надежным партнером России

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Франция является давним и надежным партнером России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Франция — наш традиционный, давний и надежный партнер. Почему говорю надежный? Потому что Франция всегда занимала собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась отстаивать свой суверенитет», — сказал Путин.

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Он также отметил, что данная черта высоко ценится во всем мире, поскольку она является залогом стабильности.

Ранее Путин на встрече с президентом Франции Эмануэлем Макроном сообщил, что отношения между странами развиваются.

Он также подчеркнул, что торговый оборот между Россией и Францией растет, по итогам 2017 года он увеличился почти на 25%.