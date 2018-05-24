Хантсман рассказал о реакции США на контрсанкции

Посол США в России Джон Хантсман в интервью «Газете.Ru» рассказал о реакции Вашингтона на принятые Россией контрсанкции.

«Озабоченность вызывает именно та спираль, по которой развиваются события: на один ответ идет другой ответ и так далее», — сказал Хантсман.

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При этом, по словам посла, народ Америки нацелен на решение этой проблемы.

«Это такой практический подход. Вместо того, чтобы обсуждать санкции и контрсанкции, люди, скорее всего, будут думать о том, какие причины привели к этому», — добавил Хантсман.

Ранее посол рассказал о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Читайте полную версию интервью посла США в России Джона Хантсмана «Газете.Ru».