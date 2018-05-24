За неделю международные резервы России снизились на $1,4 млрд и на 18 мая составили $456,3 млрд против $457,7 млрд на 11 мая, сообщает Банк России.

«Международные резервы на 18 мая составили $456,3 млрд, снизившись за неделю на $1,4 млрд, или на 0,3%, в результате отрицательной переоценки», — заявили в ЦБ.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $700 млн.

Также стало известно, что международные резервы России по состоянию на 1 мая составили $459,884 млрд против $457,995 млрд на 1 апреля.