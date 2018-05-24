Трамп поручил изучить возможность введения пошлин на импорт автомобилей
Президент США Дональд Трамп поручил министру торговли Уилбуру Россу изучить, оказывают ли иностранные автопроизводители вред американской экономике, передает Reuters.
Трамп заявил, что ключевые отрасли, включая автомобильную, являются залогом «силы США». В свою очередь Уилбур рассказал, что министерство торговли США, по поручению Трампа, займется изучением потенциального вреда, который оказывают иностранные автопроизводители американской экономике.
«Есть доказательства, что десятилетиями импорт [автомобилей и автозапчастей] оказывал негативное воздействие на национальную автоиндустрию», — сказал Уилбур.
Он также заверил, что его ведомство проведет «тщательное, справедливое и прозрачное» расследование, по итогам которого будет принято решение о введении пошлин на ввоз иностранных машин.
Ранее сообщалось, что в США задумались о повышении на 25% пошлин на импорт автомобилей.