В ЦБ увидели факторы для снижения ключевой ставки в июне

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ на данный момент видит факторы как в сторону снижения ключевой ставки в июне, так и в сторону ее сохранения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть факторы и на паузу, и на снижение… Пока сложно сказать, мы это не обсуждали. Есть факторы и в ту, и в другую сторону. С одной стороны, мы видим, что действительно инфляция на месячной основе чуть-чуть ускорилась, но коэффициент переноса остается достаточно низким, поэтому сильных инфляционных эффектов мы не видим, пока все в рамках прогноза», — сказала Юдаева.

Реклама

Она также добавила, что ключевая ставка по мере возвращения инфляции к 4% будет превышать ее на 2-3 процентных пункта для сохранения привлекательности рубля.

Ранее в ЦБ сообщили, что потенциал снижения ключевой ставки Банка России для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился.