Болгария предложила пересмотреть возможность прямых поставок газа из России

Президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым предложил пересмотреть возможность прямых поставок российского газа через Черное море. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия всегда была стратегическим партнером в энергетике, в качестве поставщика природного газа, нефти, атомного топлива, как участник в модернизации и поддержке атомных мощностей в Болгарии. Безопасность энергетических поставок — это очень важный вопрос и для Болгарии, и для Европейского союза. Поэтому, я надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море», — сказал Радев.

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В свою очередь Медведев рассказал о важности торгово-экономического сотрудничества с Болгарией.

«У нас достаточно обширна повестка дня, в том числе связанная с необходимостью активизации, на наш взгляд, торгово-экономической деятельности, поскольку за последнее время товарооборот между нашими странами, к сожалению, не рос, а, скорее, снижался», — подчеркнул Медведев.

Ранее Радев предложил построить прямой газопровод, который соединит Россию и Болгарию через Черное море.