В Госдуме прокомментировали призыв Британии ужесточить антироссийские санкции

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал призыв международного комитета палаты общин Великобритании ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, на данный момент в Великобритании изменилась и экономическая, и политическая ситуация.

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«Экономическая ситуация ухудшается, а с политической стороны мы видим, что происходит: Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании), чтобы сохранить свое положение, вынуждена раскручивать такие процессы, как, например, дело Скрипаля. Все это связано с внутренним положением Великобритании, как и попытки давить на российских бизнесменов под любыми предлогами, чтобы придать этому какое-то объяснение», — сказал Чепа.

Ранее в комитете по международным делам парламента Великобритании рассказали, что российские деньги, которые спрятаны в британских активах и отмываются через лондонский Сити, наносят ущерб усилиям британского правительства, противостоящего агрессивной политике Москвы.